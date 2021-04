Kita-Neubau in der Essener Straße in Dessau ist fertig - Kinder sind begeistert

Dessau - Die vergangene Woche war für die Jungen und Mädchen der Kita „Bremer Stadtmusikanten“ eine aufregende. Sie haben nämlich am Dienstag die nigelnagelneue Kindereinrichtung in der Essener Straße bezogen. Und sind seitdem auf Entdeckungstour durch das Haus mit seinen vielen neuen Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

„Ich finde hier alles am besten“, brachte der fünfjährige Jakub seine Begeisterung auf den Punkt. Sophie schwärmt von dem neuen Gruppenraum, Alex von dem großen Sportraum und der Cafeteria und Annabell hat das Snoozeln für sich entdeckt. „Das ist das Beste“, findet sie.

Auch Erzieherin Claudia Garthoff ist voll des Lobes. „Es gefällt mir richtig gut hier, wir können hier die offene Arbeit mit situationsbedingtem Ansatz optimal umsetzen, das fördert die Selbständigkeit der Kinder.“

Die Kinder der „Bremer Stadtmusikanten“ werden nur vorübergehend in der Essener Straße bleiben. Nämlich für die Zeit, in der ihre eigene Kita in der Brauereistraße saniert wird. Etwa zwei Jahre sind dafür veranschlagt. Im Mai 2023, so die Planung, sollen dann die Dauernutzer aus der Villa Kunterbunt und der Kinderkrippe Bussi Bär folgen.

Bis dahin werden Patrick Schröder, Leiter der „Bremer Stadtmusikanten“ und sein Team die Möglichkeiten in der Essener Straße ausgiebig nutzen. Cafeteria, Snoozelraum, Atelier, Bauraum, großes Außengelände seien beispielhaft genannt. „Die Cafeteria ist der Marktplatz der Einrichtung, hier essen die Kinder gemeinsam und werden auch Veranstaltungen stattfinden“, erzählt er. Das Panoramarestaurant habe sich bei den Kindern schnell zum Highlight entwickelt, „und die Selbstbedienung am Büfett ist der Hit“.

Die Umzugskisten ein- und wieder ausgepackt haben Schröder und sein Team in der Woche vor Ostern. „Da hatten wir unsere Kita zu“, sagt Schröder. Die ersten Tage im neuen Umfeld seien auch für sie aufregend gewesen. „Wir sind noch in der Eingewöhnung, aber wir fühlen uns schon pudelwohl.“

Bis zum Umzugstag haben sie sich allerdings in Geduld üben müssen. Verlief das Baugeschehen bis zum Richtfest im November 2019 planmäßig, kam der Ablauf infolge der Coronapandemie ins Stolpern. Firmen arbeiteten nur eingeschränkt, Ausschreibungen schlugen fehl und mussten wiederholt werden, Baumaterialien wurden nicht fristgerecht geliefert. Und so musste der Eröffnungstermin vom Spätsommer 2020 zunächst auf das Jahresende verschoben werden- und letztlich bis zum Frühjahr diesen Jahres.

Die offizielle Einweihnung am Sonntag musste wegen Corona ausfallen - ein Sommerfest ist angekündigt

Der Termin in den Osterferien war gewählt, um den Umzug nicht unter Lockdownbedingungen realisieren zu müssen. „Das hat ja nun nicht geklappt“, bedauert Dekita-Chefin Doreen Rach. Eigentlich sollte am Samstag die Einrichtung auch ganz offiziell mit Gästen und vielen Besuchern eröffnet werden. Auch dieser Plan wurde von Corona durchkreuzt. „Wir werden das nachholen und im Sommer ein großes Fest für die Kinder und Nachbarn feiern, dann mit mehr als 50 Gästen“, versichert Rach.

Bis dahin wird auch das Außengelände fertiggestaltet sein. Für das sich Annabell übrigens ein großes Trampolin wünscht. Die Arbeiten werden genauestens beobachtet. (mz/syk)