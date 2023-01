„Es hängt alles in der Luft“ Verzögerung bei Kita-Sanierung in Dessau - Junge Eltern warten verzweifelt auf Platz-Zusage

Familie Kaiser hat eine Kita vor der Tür, steht dort wegen Umbauarbeiten nur auf der Warteliste. Wie die junge Walderseer Familie den neuerlichen Verzug bei den Bauarbeiten in der Kita des Ortes erlebt, was sie befürchtet und was die Dekita sagt.