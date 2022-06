„Kinder-Seelen vor CSD schützen“: Dessauer AfD-Stadtrat äußert sich offen homophob

Nach mehr als zwei Jahrzehnten soll es 2022 wieder einen CSD in Dessau-Roßlau geben. Ein AfD-Stadtrat reagiert darauf im Ausschuss mit feindseligen Aussagen gegenüber sexuellen Minderheiten und greift Ratskollegen persönlich an.

Gibt es neben Berlin in diesem Jahr auch einen CSD in Dessau-Roßlau?

Dessau-Roßlau/MZ - In der Debatte um einen 2022 in Dessau-Roßlau geplanten Christopher Street Day (CSD) hat am Dienstag die AfD-Stadtratsfraktion mit einer offen homophoben Äußerung und einem persönlich diskriminierenden Angriff auf einen Ratskollegen einen politischen Eklat ausgelöst.