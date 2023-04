Verkaufsoffener Sonntag in Dessau Kind und Kegel sind auf Achse - Dessau-Roßlau stürmt die Geschäfte in der Innenstadt

So voll wie am Sonntag war das Dessauer Rathauscenter lange nicht. Aber auch Fachhändler freute die Resonanz von Kunden und Kindern mit Körbchen. Am Abend wurde das Rathaus noch angeleuchtet.