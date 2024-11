Musik „Kikki & the Beatkings“ und „Just Older“: Dessauer Reihe „Unterm Balkon“ endet mit zwei Konzerten

Die Reihe „Unterm Balkon“ nähert sich 2024 ihrem Ende. Was es am Wochenende in Dessau noch zu erleben gibt und wie es 2025 mit der Reihe weitergeht.