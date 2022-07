Wer ist zuständig? Kiefernweg in Dessau - Wo einst ein Park war, ist nun große Wildnis

Anwohner Hans-Friedrich Druschke prangert den Pflegezustand im Kiefernweg an. In den 1920-er Jahren, also vor 100 Jahren, sei die kleine Parkanlage angelegt worden, ausgestattet mit Wegen und Sitzbänken. Heute sieht man nichts mehr davon.