Keyless-Diebe schlagen wieder in Dessau zu - Drei Hyundai in Kochstedt gestohlen

Dessau/MZ - Im Dessauer Stadtteil Kochstedt sind innerhalb weniger Stunden gleich drei Autos der Marke Hyundai gestohlen worden. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei über 80.000 Euro.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Der erste Fall wurde am Mittwochmorgen in Kochstedt angezeigt. Ein Mann hatte seinen Hyundai am Vorabend in einer Parkbucht der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellt. Am anderen Morgen fehlte von dem...