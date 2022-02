Kettenreaktion in Dessau - Pkw-Fahrerin beschädigt beim Ausparken vier Autos

In Ziebigk war am Samstag die Polizei nach einem Parkplatzunfall gefragt.

Dessau/MZ/AGE - Eine Autofahrerin hat am Samstag beim Ausparken aus einer Parklücke vor einem Einkaufsmarkt im Stadtteil Dessau-Ziebigk vier Fahrzeuge beschädigt und erhebliche Blechschäden verursacht.

Wie das Polizeirevier schilderte, wollte die 70-Jährige am Samstagvormittag lediglich am Parkplatz Kornhausstraße rückwärts ausparken. Dabei blieb sie mit ihrem Wagen an einer Bordsteinkante hängen und betätigte das Gaspedal stärker, um das Hindernis zu überwinden. Aber offensichtlich war es eine Dosis Gas zu viel: Sie fuhr anschließend in einer kreisförmigen Bewegung gegen vier weitere Fahrzeuge, welche allesamt beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 24.000 Euro geschätzt.

Die Fahrzeugführerin erlitt vermutlich einen Schock und musste ambulant medizinisch versorgt werden, so die Polizei. Ein Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.