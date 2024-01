Das Hochwasser von Elbe und Mulde hatte für einige Bewohner in Dessau eine unliebsame Überraschung parat. Was die Stadt dazu sagt.

Dessau/MZ. - Während der Hochwassersituation in den vergangenen Wochen sind in den Stadtteilen Zoberberg und Alten sowie in der Holzhaussiedlung mehrere Keller mit Wasser vollgelaufen. Darüber hat der städtische Abteilungsleiter Wasserbau und Forst, Thomas Schlegel, am Donnerstag informiert.