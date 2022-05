Keine Werbeaktion, keine neue Ausstellung: Wo bleiben die neuen Impulse für Dessaus Museen?

Seit 10 Jahren schließen Stadtgeschichts- und Naturkundemuseum im Winter zwei Monate lang. Was die Besucher seit dem 2. Februar in beiden Häusern außer einer Dauerausstellung erwartet.

Dessau/MZ - Annerose und Burghard Träger sind die ersten Besucher, die das Portal des Dessauer Museums für Naturkunde und Vorgeschichte in diesem Jahr betreten. Der Schlüssel im Schloss des markanten Gebäudes wurde zuvor nach zweimonatiger Winterpause zum ersten Mal wieder bewegt worden. Die beiden Dessauer lebten lange Zeit in Hessen, später an der Goitzsche bei Bitterfeld. Rund ein Jahr sind sie nun wieder an der Mulde und Elbe daheim. Weil „wir immer für unsere Enkel lohnende Ausflugsziele suchen, deshalb sind wir gekommen“, erzählt Annerose Träger, dass sie wenige Stunden vor ihrem Museumsbesuch im Radio einen Bericht über die Öffnung beider städtischer Museen hörte und sie und ihr Mann sich daraufhin kurzentschlossen auf die Strümpfe zur Museumskreuzung machten.