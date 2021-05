Keine neuen Corona-Fälle zum Wochenstart in Dessau-Roßlau - Bis zu 200 Leute bei Open-Air-Kino erlaubt

Dessau-Roßlau - Zum Wochenbeginn hat die Stadt Dessau-Roßlau keine neuen Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit bleibt die Zahl der insgesamt festgestellten Fälle bei 3.252, von denen 2.970 inzwischen wieder als genesen gelten.

Zudem werden am Städtischen Klinikum noch 13 Corona-Patienten versorgt, von denen drei auf der Intensivstation liegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut am Montag 58.7.

Mehrere Nachfragen zur aktuell gültigen Sars-Cov2-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt

Zudem geht Referatsleiterin Katrin Kuhnt in der Mitteilung der Stadt auf mehrere Punkt der aktuell gültigen Sars-Cov2-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt ein, zu der es offenbar mehrere Nachfragen gab: So muss ein Anwesenheitsnachweis, etwa in Geschäften oder Restaurants, Vor- und Familienname, die vollständige Anschrift, eine Telefonnummer sowie den Zeitraum des Aufenthalts enthalten. Diese Daten können analog oder digital erfasst werden - alternativ darf die „Luca“-App genutzt werden.

Bescheinigungen über einen negativen Schnelltest kann im Rahmen betrieblicher Testungen auch ausgebildetes Personal, etwa in Pflegeheimen, erstellen.

In geschlossenen Räumen sind maximal 50, unter freiem Himmel 200 Personen erlaubt

Betriebskantinen dürfen ohne Test für das eigene Personal öffnen, es müssen aber die allgemeinen Hygieneregeln für Gaststätten eingehalten werden. Externe Gäste benötigen weiterhin einen negativen Test.

Kinos und Theater dürfen unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln, Testungen und mit Anwesenheitsnachweis öffnen. In geschlossenen Räumen sind maximal 50, unter freiem Himmel 200 Personen erlaubt. (mz)