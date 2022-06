Keine Liebe für (nur) eine Nacht auf der Durchreise

Dessau/MZ - Die Ur-Dessauer an sich lieben ihre Stadt sowieso über alles. Und dann gibt es Besucher, die sie fast beiläufig entdecken. Und zur Abreise beim Auschecken merken, dass sie doch lieber mehr Übernachtungen hätten buchen sollen, „wenn wir geahnt hätten, was es hier alles gibt“.

Hannes Wolf und Franziska Staudte kennen beide Dessau-Meinungen und schmunzeln in sich hinein. Der Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft (SMG) Dessau-Roßlau und die Leiterin der Touristinformation wollen sie alle kriegen.

„Keine-Liebe-für-eine-Nacht“ heißt es in den nächsten vier Wochen bei einer überregionalen Werbekampagne für die Bauhaus- und Schifferstadt zur Förderung des Aktivtourismus. Nach dem Niedergang mit den zwei Corona-Lockdowns 2020 und 2021 wollen die Touristiker der Doppelstadt an Elbe und Mulde 2022 einen gehörigen Wiederaufstieg hinlegen.

Rad-Promotion-Tour durch große und mittelgroße Städte

Der kommt sowohl klassisch- händisch als auch elektronisch crossmedial daher: Zunächst tauchen Rad-Promotion-Teams an zwei Wochenenden mit druckfrischen Plakaten und Werbeartikeln in deutschen Groß- und Mittelstädten auf Straßen und Plätzen in Dresden, Hamburg und Berlin auf. Auch Passanten aus Bamberg und Münster, Potsdam, Weimar und Meißen werden aufmerksam gemacht auf die Stadt an der Mittelelbe, in der sich drei Welterbestätten begegnen. Das erste Mal schwärmen die Rad-Promo-Teams noch in dieser Woche vom 2. bis zum 4. Juni aus.

Landschaft bietet tolle Kulisse für große Werbeaktion

„Mit zwei emotionalen Fotomotiven zum Rad- und Caravan-Tourismus wollen wir die Zielgruppen ansprechen, die zunehmend dem Trend des Aktivtourismus in Deutschland folgen, der sich in den Coronajahren weiter ausgeprägt hat“, sagt Franziska Staudte. Die hiesige Landschaft hat die Fotomotive geradezu auf einem Silbertablett präsentiert. Sonnenauf- und Sonnenuntergang am Fluss. Aufbruch in den Tag mit dem beladenen Rad. Ausklang bei einem Glas Wein am Campingtisch am Ufer vor dem geparkten Caravan. Das Kampagnenmotto „Keine-Liebe-für-eine-Nacht“ legt die Anregung nahe, einfach länger zu bleiben. „Unser Ziel ist es, urbane Natur, Kunst und Kultur nicht nur auf der Durchreise zu erleben. Dafür bietet Dessau-Roßlau für vielfältige Unternehmungen eine nahezu perfekte Kulisse“, ist SMG-Chef Wolf überzeugt.

Dem Reisetrend der letzten beiden Jahre folgend, sehe man jetzt in der crossmedialen Bewerbung von Rad- und Caravan-Tourismus eine große Chance für die Stadt. Deren günstige Lage an internationalen Radwegen, gepaart mit vielfältiger Kultur soll Individualtouristen anziehen.

Dessau-Roßlau entdeckte als erste Stadt am neuen Fördertopf

Die SMG Dessau-Roßlau hat für die Großoffensive 2022 günstige Bedingungen erwischt. Bei der Entwicklung der Kampagne und Umsetzung einschließlich Fotoshootings konnte Dessau-Roßlau zugreifen auf einen neu ausgelegten Fördertopf des Landesministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft aus dem Corona-Sondervermögensgesetz.

„Aus diesem Fördertopf mit insgesamt acht Millionen Euro bis 2025 bekommen wir für unsere Kampagne 90.000 Euro ausgereicht. Und wir sind als Stadt wohl landesweit die erste Gebietskörperschaft, die das Programm nutzen konnte“, ist Wolf stolz.

Kampagnenseite mit praktischen Tipps im Internet

Nach dem ersten Schritt der Straßenwerbung wird die Kampagne weiter gezielt online beworben: Die digitale Vermarktung erfolgt sowohl über Videoclips und Online-Anzeigen als auch Public Reportagen in Fachzeitschriften oder Magazinen. Auch hat die SMG eigens eine Kampagnenseite ins Netz gestellt, die potenzielle Gäste sowohl mit Inhalten, als auch mit Service-Tipps begrüßt.

Keine-Liebe-für-eine-Nacht.de