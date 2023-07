Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze will für die Bundesgartenschau 2035, um die sich Dessau-Roßlau beworben hat, im August eine Task Force bilden. Was diese prüfen soll.

Dessau-Roßlau/MZ - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze will für die Bundesgartenschau 2035, um die sich Dessau beworben hat, im August eine Task Force bilden. Das sagte der Minister am Freitag am Rande eines Wirtschaftsbesuchs am Dessauer Pharmastandort Octapharma.