Energiechef der Dessauer Stadtwerke erklärt, warum in Mosigkau trotz prognostiziertem Bevölkerungsrückgang das Stromnetz erweitert und das Glasfasernetz ausgebaut wird.

Energieversorgung in der Zukunft

Mosigkau wird nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Einwohnerzahl dort sinkt perspektivisch – so dass sich diese Investition nicht lohnt.

Mosigkau/MZ. - Mosigkau wird, wie viele andere Dessau-Roßlauer Vororte, auch zukünftig nicht mit Fernwärme versorgt. Das bestätigte in der März-Sitzung des Ortschaftsrates Fred Kitzing, der Chef der Energiesparte der Dessauer Stadtwerke. „Anhand der Berücksichtigung aller uns vorliegenden Daten ist der Anschluss Mosigkaus an das Fernwärmenetz zu unwirtschaftlich“, so Kitzing.