Bauern aus Anhalt haben am Mittwoch zahlreiche Auffahrten zur A9 in und um Dessau-Roßlau blockiert. Die Aktion dauert von 8 bis 15 Uhr.

Dessau/MZ. Bauern aus Anhalt haben am Mittwoch zahlreiche Auffahrten zur A9 in und um Dessau-Roßlau blockiert.

Die Aktion war am Vortag offiziell angekündigt worden und wurde von der Polizeiinspektion Dessau begleitet. In Dessau-Süd konnte man in Richtung Berlin auffahren, in Coswig in Richtung München. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle.

In Dessau-Ost hatten sich um 8 Uhr Vertreter vom Agrarbetrieb Mildensee postiert und dort bis 15 Uhr die Auffahrten mit Traktoren besetzt. "Wir wollen nicht weniger Geld, dafür aber gern weniger Bürokratie“, sagte Jan-Peter Maß, Chef des Agrarbetriebs Mildensee. Dieser bewirtschaftet 1.100 Hektar Ackerfläche und Grünland und zieht jährlich rund 400 Fersen auf, die für die Erzeugung von Milch gedacht sind.