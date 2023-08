Erfolgreiche Band aus Dessau Kein Rock-Schrottplatz - „Young Province“ feiert fünften Geburtstag mit besonderem Konzert

Seit fünf Jahren tritt die Band „Young Province“ auf verschiedenen Dessauer Bühnen auf. Das wird am 1. September gefeiert. Wie sich ihr Sound verändert hat und was sie in den nächsten fünf Jahren plant.