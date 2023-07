Die Sondersitzung des Kulturausschusses fand in der Villa Krötenhof statt. Doch nur drei Stadträte waren anwesend.

Dessau/MZ - Nicht beschlussfähig war der Kulturausschuss am Dienstag zu seiner Sondersitzung in der Villa Krötenhof. Für den Ausschussvorsitzenden Ralf Schönemann (Linke) war das kein Hinderungsgrund, die Sitzung durchzuziehen. Man könne in dem Falle eben nur keine Beschlüsse fassen. Es ging ums Anhaltische Theater und das Gymnasium Philanthropinum.