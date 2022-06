Kein großer Andrang: DVG hat in Dessau-Roßlau bislang 1.400 Neun-Euro-Tickets verkauft

Dessau-Roßlau/MZ - Zum Vorverkaufsstart des Neun-Euro-Tickets, mit dem Inhaber Nahverkehrszüge, Busse und Bahnen in ganz Deutschland nutzen dürfen, hatte es im Dessauer Hauptbahnhof noch Warteschlangen vor dem Schalter gegeben. Am ersten Geltungstag am Mittwoch hielt sich der Andrang in den Verkehrsmitteln rund um Dessau-Roßlau hingegen in Grenzen.

Die Züge waren nicht, wie befürchtet, überfüllt. Und auch die Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) erklärte am Abend: „Zum heutigen Start stellen wir für unsere Verkehrsmittel noch keinen sichtbaren Anstieg der Fahrgastzahlen fest. Wir gehen davon aus, dass die meisten Käufer das Ticket bei Bedarf sporadisch nutzen und dies - im Vergleich zu den Inhabern vorhandener Monatskarten - eher weniger für den täglichen Arbeitsweg zum Einsatz kommt“, sagte DVG-Sprecher Christian Mattke. Bislang hat das Verkehrsunternehmen rund 1.400 Neun-Euro-Tickets verkauft.

Zum Vergleich: In den 14 zum Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) gehörenden Verkehrsunternehmen gingen nach MDV-Angaben bislang 160.000 Tickets über den Ladentisch. „Das ist ein toller Start“, sagte eine Sprecherin. Insgesamt habe es keine Überbelastungen im Streckennetz der Züge, Straßenbahn und Busse innerhalb des MDV-Gebietes gegeben.