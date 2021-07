Kein aktiver Fall festgestellt - Dessau-Roßlau ist derzeit corona-frei

Dessau-Rosslau/MZ - Corona macht in Dessau-Roßlau eine Sommerpause: Auch am Mittwoch ist in der Doppelstadt kein neuer positiver Fall dazu gekommen. Somit bleibt es weiter bei 3.297 Corona-Fällen insgesamt seit Pandemiebeginn im März 2020. Der Inzidenzwert bleibt bei 0.0.

Wie der Sozialbeigeordnete Jens Krause am Mittwoch verkündete, gibt es derzeit auch keine aktive Coronaerkrankung in Dessau-Roßlau. „Die Stadt ist coronafrei.“

Ruhig ist es auch im Klinikum in Alten. Dort ist weiter kein Corona-Patient in stationärer Behandlung. In den beiden Testzentren wurden am Dienstag 41 Tests vorgenommen - alle waren negativ.