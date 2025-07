Der Kegelverein Grün-Weiß Dessau wurde nach fast 75 Jahren endgültig aufgelöst. Freiwillig geschah das nicht. Was die Gründe dafür waren.

Kegeln in Dessau-Roßlau

Die Räumlichkeiten werden so hinterlassen, wie sie bis vor kurzem noch genutzt worden sind. Nichts wird abgebaut.

Dessau/MZ. - Die Anlage zum Einstellen des Punktestandes auf der Kegelbahn will nicht so, wie Theo Hobusch gern möchte. Einige Anläufe braucht es, bis es dem Bahntechniker des Kegelvereins Grün-Weiß Dessau, ehemals BSG Chemie Dessau, gelingt, die gewünschte Zahl anzeigen zu lassen: 2025. Die aktuelle Jahreszahl, denn es ist die letzte, die auf der Kegelbahn erleuchten wird. Am 30. Juni haben sich die Türen zu den Vereinsräumen für immer geschlossen.