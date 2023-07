Sie war beliebt, die große Bank an der Stirnseite des ehemaligen Kaufhauses in der Kavalierstraße - und wird nun überarbeitet.

Kavalierstraße in Dessau - Stadt lässt große Bank an altem Kaufhaus abmontieren

Die Bank am ehemaligen Kaufhaus ist weg

Dessau/MZ - Sie war beliebt, die große Bank an der Stirnseite des ehemaligen Kaufhauses in der Kavalierstraße. In der vorigen Woche ist das hölzerne Sitzmöbel abmontiert worden. Für immer?

Wie die Stadt auf MZ-Anfrage informiert, wurde die Bank für Wartungs-und Unterhaltsarbeiten in die Werkstatt gebracht. Wie lange diese dauern werden, konnte allerdings nicht benannt werden. Damit bleibt auch ungewiss, wann die Bank wieder ihren angestammten Platz einnehmen wird.