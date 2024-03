Dessau/MZ. - Nach einem Betrug bei der Wohnungssuche hat eine 28-jährige Frau aus Magdeburg am Mittwoch Strafanzeige im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Nach ihren Angaben sei sie am 11. Februar online auf Wohnungssuche in Dessau-Roßlau gewesen. Auf einem Internetportal fand sie ein passendes Angebot. Sie kontaktierte die vermeintliche Eigentümerin per Chat. Da diese angab, im europäischen Ausland zu leben, einigte man sich darauf, dass die Geschädigte die Kaution sowie die erste Monatsmiete vorab überweisen solle. Der Schlüssel sollte dann postalisch an die Wohnanschrift der Geschädigten in Magdeburg übersandt werden.

Die Geschädigte hat den geforderten Geldbetrag in Höhe von circa 2.000 Euro noch am 11. Februar auf das ihr genannte Konto überwiesen. All ihre Kontaktversuche danach blieben allerdings unbeantwortet, der Schlüssel war bis Mittwoch nicht bei ihr angekommen. Deshalb vermutet sie, betrogen worden zu sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.