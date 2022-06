Die Stadt will den Einzug zweier Läden in Mildensee verhindern. Sollte das passieren, würden der Kaufland und Decathlon ausziehen, warnt das Management.

Mildensee/MZ - Das Kauflandcenter in Mildensee kommt nicht zur Ruhe. Weiterhin gibt es Streit um den Einzug neuer Mieter, den die Stadt zum Schutz der Geschäfte in der Innenstadt verhindern will. Das könnte nun sogar zu einem kompletten Aus für den Komplex nahe der A9-Abfahrt Dessau-Ost führen.