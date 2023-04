Von rechts nach links, Glück bringt´s: Das muss nicht immer so sein, wie sich am Freitagabend gezeigt hat.

Dessau/MZ - Von rechts nach links, Glück bringt´s: Das muss in Sachen Katze nicht immer so sein. Ein 26-jähriger Renault-Fahrer ist am Freitagabend, 7. April, gegen 23.15 Uhr in der Junkersstraße von der Straße abgekommen. Der Fahrer gab an, einer Katze ausgewichen zu sein, die die Junkersstraße von rechts nach links überqueren wollte.

Der Renault kollidierte mit einem Schild der Bushaltestelle am Golfpark. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Von der Katze fehlt jede Spur.