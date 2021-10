Katalysatoren-Diebe in Dessau - Zwölf Fälle innerhalb weniger Tage angezeigt

Dessau/MZ - In Dessau sind offenbar Diebe unterwegs, die es auf Auto-Katalysatoren abgesehen haben. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Erneut waren dem Revier zwischen Freitag und Samstag sieben solcher Diebstähle von Katalysatoren gemeldet worden. Die unbekannten Täter seien hauptsächlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterwegs gewesen. Betroffen waren dabei ausschließlich Autos der Marken Opel und VW. Die Fahrzeuge wurden zuvor von den jeweiligen Besitzern in der Friederikenstraße, Marienstraße, Oranienstraße, Bertolt-Brecht-Straße, Ackerstraße, Chaponstraße sowie Am Pollingpark geparkt.

Schon in der vergangenen Woche hatte es in Dessau fünf Fälle von Katalysatoren-Diebstählen gegeben.