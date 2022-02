Dessau/MZ - Schon wieder ist in Dessau ein Katalysator von einem Auto gestohlen worden. Am Freitag meldete der Besitzer eines BMW, der seinen Wagen vier Wochen in der Innenstadt abgestellt hatte, dass das Bauteil entfernt wurde.

Beim Starten hatte er laute Geräusche gehört und war dann in eine Werkstatt gefahren, wo der Diebstahl festgesellt wurde. Der Schaden beträgt rund 1.800 Euro.