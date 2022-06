Neue Mieter gefunden: Blick in die leeren Räume von Karstadt in Dessau - und was jetzt damit passiert

Gut ein Jahr nach dem Auszug des Warenhauses aus dem Rathauscenter in Dessau-Roßlau sind zwei Nachfolger gefunden. Über einen Mieter hüllt sich das Center in Schweigen.

Dessau/MZ - Nur noch die unterschiedlichen Bodenbeläge und Schriftzüge an der Wand lassen im Erdgeschoss des ehemaligen Karstadt-Warenhauses im Rathauscenter erahnen, dass hier vor gut einem Jahr noch Kleidung und Haushaltswaren verkauft wurden. Ansonsten ist die Fläche im Herzen des Centers und im Herzen der Innenstadt leer und trist, aber beeindruckend groß. Doch das bleibt nicht so. Nach einem Jahr intensiver Suche hat Centermanager Hans-Jörg Bliesener am Dienstag gute Nachrichten zu verkünden: Für die ehemalige Karstadtfläche sind zwei Nachmieter gefunden.