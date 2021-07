Kapelle auf Roßlauer Friedhof erhält nach fünf Jahren ihren krönenden Schmuck zurück

Roßlau/MZ - Es ist über weit 100 Jahre alt und schätzungsweise 40 bis 50 Kilogramm schwer. Seit Donnerstagabend steht es wieder als krönender Abschluss auf der kleinen Kapelle des Alten Friedhofs Roßlau. Wer es sehen will, muss zum Himmel schauen, dann wird am Giebel das Kreuz sichtbar. Und mancher wird sich fragen, was das für ein Kreuz ist? Erkennbar ist ein Steuerrad. Es scheint so, als wäre in der Schifferstadt Roßlau Christus ein Kapitän, ein Lenker der Geschicke, meinte einer der Anwesenden bei den Arbeiten am Donnerstag.

Die kleine Kapelle am Alten Roßlauer Friedhof hat nach fünf Jahren ihren krönenden Abschluss zurückbekommen. Im Winter 2016 musste das verrottete Metallkreuz im Zuge von Dachsanierungsarbeiten überraschend abgebaut werden. Der Roßlauer Restaurator, Schmiede- und Klempnermeister Sven Ballandat hat es nun mit Hilfe eines 14-jährigen Praktikanten rekonstruiert. Am Donnerstag brauchte es aber einen kompletten Arbeitstag, um den sanierten Metallschmuck wieder fest am First des Daches des weit über 100 Jahre alten Bauwerks zu verankern.

Wieder fest verankert im Mauerwerk. (Foto: Annette Gens)

Wind und Wetter hatten dem Giebel zugesetzt

Zunächst aber musste die Astschere bemüht werden, um die stattliche Eiche an der kleinen Kapelle ein wenig zu stutzen. Denn sie hatte ihre Blätter über dem Dach ausgebreitet. Weshalb Ballandat, Fachmann für Metall, mit einer Hebebühne samt Schneidewerkzeug zunächst Platz schuf für das kleine, mattschwarz lackierte Prunkstück. Was den Meister in der Höhe erwartete, war nicht ganz überraschend: Wind und Wetter hatten dem Giebel zugesetzt. Es ging nicht ohne Mauerarbeiten im Altsockel ab. Und am Ende steckte das schmückende Metall wieder fest im Zement.

Wer dieses Kreuz einst geschmiedet hat, bleibt ein Rätsel. Die Firma Sachsenberg hätte es vielleicht können, aber das schließt Schmied Ballandat kategorisch aus. Er vermutet vielmehr, dass es sich um eine kleine Schmiede gehandelt haben muss, die zur Jahrhundertwende das verspielte Kreuz herstellte.

Einige Originalteile sind total verrostet und mussten ersetzt werden. (Foto: Annette Gens)

Sehr viel war zu tun, um das Metall wieder auf Vordermann zu bringen

Sehr viel war zu tun, um dessen Metall wieder auf Vordermann zu bringen, erzählt Ballandats Praktikant Lennart Schmidt, der gerade seine Ferien in Roßlau verbringt, und der staunt, welche Fertigkeiten man haben muss, um Metall zu formen, Blüten - ähnlich dem Original - zu schmieden und marode, verwitterte Metallteile zu ersetzen. Das meiste vom Kreuz ist aber noch im Original, schildert er.

Schmiedemeister Ballandat, der reiche Erfahrungen hat im Bereich der Denkmalpflege, sagt: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Kreuz zum allerersten Mal vom Dach gehoben und saniert wurde“. Zwischendurch wurde es lediglich gestrichen.