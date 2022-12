Kaltes Finale bei „Frieren für den guten Zweck“ - Über 5.000 Euro Spenden in Dessau gesammelt

Sechs Grad konnten die Unentwegten nicht schrecken. Am vierten Advent gingen noch einmal 150 Männer, Frauen und Kinder in den Kühnauer See in Dessau. Wie es nun weiter geht mit der Aktion.

Eisbaden im wahrsten Sinne des Wortes am Sonntag.

Kühnau/MZ - Bei sonnigen, aber bitterkalten Temperaturen von minus 8,5 Grad Celsius am Morgen und minus sechs Grad zum Start um 11 Uhr ließen sich die Dessauer Eisbader von Ghetto-Work-out, Handy-Freund und Physio & Sport auch am 4. Advent nicht davon abhalten, in das eisige Wasser des Kühnauer Sees einzutauchen: Rund 150 Männer, Frauen und Kinder waren wieder dabei, wenn es hieß, „Frieren für den guten Zweck“.

Diesmal hatten die Organisatoren des eisigen Vergnügens in die zugefrorene Eisdecke des Sees Einstiegslöcher für die Eisbader gehackt. Das waren nach Stephan Heese sechs Löcher von rund fünf mal fünf Metern Größe. Auch Leitern als Ein- und Ausstiegshilfen wurden aufgestellt. Die Löcher waren sowohl in Ufernähe als auch weiter im See aufgehackt worden.

„Überall aber fanden die Eisbader den Grund unter ihren Füßen“, berichtet Heese. Und auch, dass sich am Sonntag wiederum 14-Jährige in die Eisfluten wagten, als auch Hochbetagte. Als Mutigste wurde hier eine 85-jährige Frau begrüßt. Wer bei der Aktion stark durchgefroren war, auf den wartetet nach dem Bad erneut die mobile Sauna eines Dauercampers zum Aufwärmen.

Insgesamt waren zur Aktion an den vier Adventssonntagen 550 Badegäste gekommen, viele davon als Wiederholungstäter. Die Organisatoren hatten für jeden Eisbader zehn Euro Spendengeld für eine Kindereinrichtung in Dessau-Ziebigk locker gemacht. „Dass wir 5.500 Euro zusammenbekommen, hätten wir nicht zu träumen gewagt“, so Heese. Die Spende soll nun zum Anfang des neuen Jahres überreicht werden.