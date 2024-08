Zukunft von Denkmal (K)ein Ende in Sicht: Aufgelöster Brauhaus-Verein in Dessau hofft auf den Einsatz zwei Liquidatoren

Der Brauhaus-Verein wollte nach dem Tod seines langjährigen Vorsitzenden Thomas Busch das Brauerei-Gelände so schnell wie möglich an die Stadt Dessau-Roßlau übertragen. Wie die aktuelle Situation ist. Warum das nicht so klappt wie erhofft. Und wie es weiter gehen könnte.