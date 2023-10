Gegen drei Uhr in der Nacht zum Sonntag hat sich in der Straße An der Fine in Dessau ein Verkehrsunfall ereignet. Die Beifahrerin eines Opel wurde verletzt.

Der Fahrzeugführer des Opel hatte nach Angaben der Polizei in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war gegen eine Gebäudewand gefahren. Die 18-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Städtische Klinikum Dessau gebracht.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 22-jährigen Fahrer einen Wert von 1,0 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.