Junger Motorradfahrer will in Mildensee vor der Polizei flüchten - War die Suzuki gestohlen?

Mildensee/MZ - Die Polizei hat am Samstagabend gegen 19.55 Uhr einen jungen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 19-Jährige war einer Polizeistreife in der Breitscheidstraße von Mildensee aufgefallen, weil augenscheinlich die Zulassungsplakette am Kennzeichen des Fahrzeugs gefälscht erschien.