Junger Mann will zwei Mädchen beschützen - Glatzkopf prügelt in Dessau auf 22-Jährigen ein

Dessau/MZ - In der Dessauer Heidestraße ist es am Mittwochnachmittag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen: Ein etwa 40 Jahre alter Mann hat dort auf einen 22-Jährigen eingeschlagen, der zwei junge Mädchen beschützen wollte.

Der junge Mann war gegen 16.30 Uhr mit der Straßenbahn in Richtung Dessau Süd gefahren und hatte dort beobachtet, wie der Mann zwei Mädchen verbal angriff. An der Haltestelle zur Tempelhofer Straße stiegen die Mädchen aus, der aggressive Mann folgte den beiden. Der 22-Jährige stieg ebenfalls aus und stellte den Mann zur Rede. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden, bei dem der 22-Jährige verletzt wurde und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der aggressive Mann flüchtete in Richtung Südstraße. Er hatte eine Glatze und trug eine weiße Winterjacke.

Im Rahmen der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die den Zwischenfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat und insbesondere zur Identität des Täters geben können. Ebenso gesucht werden die beiden Mädchen.

Zeugen werden gebeten sich unter 0340/25030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de beim Polizeirevier Dessau-Roßlau zu melden.