Mindestens zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagabend sich und andere in Gefahr gebracht. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Jugendliche legen in Roßlau Schottersteine auf Gleise - Strecke muss gesperrt werden

Rosslau/MZ - Mindestens zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagabend sich und andere in Gefahr gebracht, als sie große Schottersteine auf Bahngleise in Roßlau im Bereich Hohe Straße legten.