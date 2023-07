Isabel Delgadillo gibt eine technische Einweisung an der Kamera. In einem Video halten die jungen Europäer ihre Ideen fest.

Dessau/MZ - Wie kann das Zusammenleben in Europa besser gestaltet werden? Antworten auf diese Frage suchen 24 junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren aus 16 Nationen in Dessau. Sie sind Teilnehmer des Eurocamps der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Agsa), das mittlerweile in über 30-jähriger Tradition junge Erwachsene aus dem europäischen Ausland zusammenbringt. In die Dessauer Jugendherberge angereist sind sie etwa aus Polen, Italien oder Island. In diesem Jahr findet das Camp bereits zum zweiten Mal in der Bauhausstadt statt.