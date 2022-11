Jubiläum 30 Jahre Sonnen-Apotheke in Roßlau - Axl Holzgräbe hat Faible für Pillendrehen und Quacksalbern

Eröffnet hat Axl Holzgräbe seine Sonnen-Apotheke in Roßlau am 4. November 1992. Jetzt steht ein besonderes Jubiläum an.