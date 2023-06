Wenige Wochen vor Beginn der Straßenbauarbeiten in der Dessauer Johannisstraße lädt der Quartiersstammtisch zu einem gemeinsamen Abschiedsfest ein. Was die Besucher ab 15 Uhr erwartet.

Johannisstraße in Dessau wird ab Juli grundhaft saniert - Abschiedsfest wird am Freitag gefeiert

Die Akteure des Johannis- und Theaterviertels laden am Freitag zum Quartiersfest ein.

Dessau/MZ - In der Regel sind Abschiede kein Grund, ein Fest zu feiern. Anders in der Johannisstraße: Hier wird am kommenden Freitag, 9. Juni, der Abschied von der alten Johannisstraße ganz groß gefeiert. Unter dem Motto „Hier spielt die Musik“ wollen die Händler und Akteure deutlich machen, dass etwas los ist im Quartier – auch während der anstehenden Bauzeit.