Jobmesse in der alten Heimat - Dessau-Roßlau lädt zum Rückkehrer-Tag in Stadtwerke-Saal

Dessau-Rosslau/MZ - Traditionell am 27. Dezember und damit einen Tag nach dem Weihnachtsfest lädt die Doppelstadt vor allem ehemalige Dessauer und Berufspendler zur Jobmesse ein. „Wir laden ein, sich offene Stellen lokaler Unternehmen auf dem Rückkehrertag anzuschauen und mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen“, sagt Hannes Wolf, Chef der hiesigen Stadtmarketinggesellschaft.

Nachdem der Rückkehrertag im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund des Lockdowns abgesagt werden musste, soll die kleine Jobmesse wieder im gewohnten Format in Präsenz stattfinden. Rückkehrer und Berufspendler sind am Montag nach dem Fest von 13 bis 16 Uhr im Saal der Dessauer Stadtwerke, Albrechtstraße 48, herzlich willkommen.

Laut Ankündigung werden sich dort über 30 Unternehmen präsentieren und Interessierten Offerten unterbreiten. Eine Übersicht und eine Auswahl der Stellenangebote finden Interessierte schon vorab auf der Website der Veranstaltung unter: www.karriere-in-dessau.de. Online findet man außerdem nützliche Informationen für einen Umzug nach und Neustart in Dessau-Roßlau sowie weiterführende Links zu verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten für Jobsuchende, Rückkehrer und lokale Unternehmen.

Der Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau, Hannes Wolf, freut sich auf die Jobmesse: Was in vielen Weihnachtsliedern besungen werde und für die meisten Menschen das Besondere am Weihnachtsfest ausmache, sei das familiäre Beisammensein, sagte er. Weihnachten sind viele ehemalige Dessau-Roßlauer wieder in ihrer alten Heimat. „Der Rückkehrertag zu diesem Zeitpunkt gibt die Möglichkeit, wieder voll und ganz hier zu sein. Schauen Sie vorbei und lassen Sie den Weihnachtszauber wirken“, so Wolf.

Für alle Besucher ab sechs Jahren gilt die 3G-Regelung. Die Veranstalter haben dafür gesorgt, dass das Testmobil vor Ort sein wird. Innerhalb des gesamten Veranstaltungsgebäudes ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.