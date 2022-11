Ausstellung in der Hochschule Anhalt Jedes Foto ein Toter - Studenten aus dem Iran prangern in Dessau Brutalität des Regimes an

Studenten aus dem Iran machen an der Hochschule Anhalt in Dessau mit einer beklemmenden Ausstellung auf die Brutalität des Regimes in ihrer Heimat aufmerksam. Bei der Eröffnung fließen viele Tränen.