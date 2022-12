Jan Bauer ist seit fünf Jahren Tierparkleiter in Dessau - Was er noch vor hat

Vor fünf Jahren übernahm der Diplombiologe den Dessauer Tierpark und hängte seinen Beraterjob dafür an den Nagel. Was er erreicht und noch vor hat.

Dessau-Roßlau/MZ - Im Büro von Tierparkleiter Jan Bauer biegen sich die Regalbretter unter der Last der Bücher. Literatur über Tiere vor allem, aber auch über Pflanzen und das Wissen über Betriebswirtschaft, das zum Führen des drittgrößten Tierparks in Sachsen-Anhalt zweifelsfrei nötig ist. Doch die Bürowände sind nicht vollkommen der Theorie vorbehalten. In einem Terrarium halten sich drei Geckos an ihrer steinigen Innenwand fest. Fachkenntnis vom Zoogeschäft, ohne den Kontakt zu dem zu verlieren, worum es geht - die Tiere - das ist das Credo von Jan Bauer.