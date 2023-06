Im Juni 2013 sollten Kleutsch evakuiert und Strom und Wasser im Ort abgestellt werden. Einwohner erteilen den Plänen klare Absage. Jeder im Ort packt an, wo er gebraucht wird. Manche blieben auch aus Angst, ihr Dorf könnte schlimmstenfalls zugunsten der Stadt geopfert werden.

Kleutsch/MZ - Sie waren gekommen, um unangenehme Nachrichten zu übermitteln. Gegen 22 Uhr und damit wenige Stunden später würden im Ort Wasser- und Stromversorgung eingestellt. Es stünden am Abend Busse bereit, in die die Menschen einsteigen und sich in Sicherheit bringen können. Kleutsch wird evakuiert.