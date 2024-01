Jahreshauptversammlung in der Kirche - Altener Feuerwehr wächst und bereitet 130. Geburtstag vor

Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Alten fand in der Kirche Alten statt.

Alten/MZ. - Es ist nicht der Ruf um göttlichen Beistand, der die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Alten und ihre Gäste am Freitagabend in der Melanchthonkirche Platz nehmen ließ. Weil der Schulungs- und Sitzungsraum des der Kirche gegenüberliegenden Gerätehauses schlicht zu klein ist, um jedem Anwesenden bei den jährlichen Mitgliederversammlungen angemessen Platz zu bieten, ist es mittlerweile zur guten Tradition geworden, in der Kirche auf das zurückliegende Einsatzjahr zu blicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen.