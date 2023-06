Jägerschaft, Helfer, Tierschützer und Bauern haben eine konzertierte Aktion durchgeführt. Auf der Dessauer Fohlenwiese konnten im Morgengrauen acht Kitze vor dem Tod bewahrt werden. In Roßlau waren es weitere vier.

Jäger und Helfer im Einsatz - Mehrere Rehkitze in Dessau vor dem Tod gerettet

Dessau-Rosslau/MZ - Zum wiederholten

Mal in diesem Jahr haben Dessau-Roßlauer Jäger in einer konzertierten Aktion mit Helfern, Tierschützern und einem Landwirt in dieser Woche Wild vor den scharfen Messern einer Mähmaschine bewahrt.