Warten auf Karlsruhe Ist weiterer Motor vom VW-Dieselskandal betroffen - und lohnt sich die Klage am Landgericht Dessau?

Ist der Motor EA288 von VW in den Abgasskandal verwickelt? Mehrere Hundert Verfahren sind am Landgericht Dessau anhängig. Doch zu den Erfolgsaussichten gehen die Meinungen von Juristen auseinander - entscheidend wird sein, was der Bundesgerichtshof dazu sagt.