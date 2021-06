Inzidenz für Dessau-Roßlau bleibt bei 0 - St. Joseph Krankenhaus lockert Besuchsregelung

Dessau-Rosslau - Auch zum Wochenstart ist der Inzidenzwert in der Doppelstadt Dessau-Roßlau bei 0,0 geblieben. Das Gesundheitsamt hatte keine Neuinfektionen zu vermelden, dass die Zahl der Coronafälle weiterhin bei 3.297 liegt.

In den beiden Testzentren des MVZ in Dessau und Roßlau wurden am 105 und am Samstag 90 Abstriche genommen. Alle hatten ein negatives Testergebnis.

Aufgrund der derzeit entspannten Coronasituation hat auch das Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Dessau seinen Besucherstopp aufgehoben, teilt eine Sprecherin mit. Patienten dürfen einen symptomlosen Besucher für eine Stunde täglich auf Station empfangen. Voraussetzung ist, dass die Besucher einen schriftlichen Nachweis nach der 3-G-Regel vorlegen: Sie müssen entweder genesen, vollständig geimpft oder tagesaktuell vor dem Besuch in einem Testzentrum negativ getestet worden sein. Zudem ist die Besuchszeit im Voraus mit der Station telefonisch abzusprechen.

„Die neue Regelung gestattet es, unseren Patienten den für sie so wichtigen Verwandtenbesuch zu ermöglichen“, sagt Alexianer-Regionalgeschäftsführerin Petra Stein. „Zugleich wollen wir unsere Patienten weiter gut gegen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen. Daher bitten wir Sie, ihren Besuch bei gutem Wetter möglichst auf unserem Außengelände zu empfangen.“

Fragen zur Besucherregelung beantwortet das Krankenhaus unter (0340) 55690.