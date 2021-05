Inzidenz bleibt unter 150 - „Click & Meet“ ab Mittwoch in Dessau-Roßlau wieder erlaubt

Dessau-Rosslau - In Dessau-Roßlau ist ab Mittwoch, 12. Mai, wieder „Click & Meet“ möglich. Das hat am Montag die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Grund: Am Montag betrug der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut in Berlin 111,1 und lag den fünften Werktag in Folge unter 150. Der Sonnabend zählt bei den Werktagen mit, der Sonntag nicht. Am übernächsten Tag darf dann geöffnet werden - am Mittwoch. In den vergangenen Tagen war in Geschäften außerhalb des täglichen Bedarfs nur „Click & Collect“ erlaubt.

Und der Trend spricht weiter für Dessau. Nach acht neuen Corona-Infektionen am Wochenende gab es am Montag keinen neuen Fall. Die Zahl der Gesamtfälle seit Pandemiebeginn blieb damit bei 3.134, die Zahl der Genesenen erhöhte sich um 15 auf 2.736.

Das Klinikum in Alten meldete am Montag 19 und korrigierte eine Zahl vom Sonntag. Da waren 14 Intensivpatienten gemeldet worden. Ein Zahlenfehler. Am Montag lagen sechs Patienten auf der Intensivstation in Dessau-Alten.