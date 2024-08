Mit einem Bürgerforum in der Marienkirche korrigiert die Stadt Dessau-Roßlau den bisherigen Informationskurs in Sachen Bundesgartenschau 2035. Dessau-Roßlauer fragen und diskutieren eifrig mit.

Investitionen, Werkstätten, Türöffner: Stadt wirbt in der Marienkirche um die Buga 2035 in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - „Bessere Kommunikation zur Bundesgartenschau und die Leute mehr mitnehmen!“ Das hatten Ende Juli im Technikmuseum die Bürger einer nur mäßig besuchten Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung ins Hausaufgabenheft geschrieben. Ein ganz anderes Bild bot sich am Montag in der Marienkirche. Menschen über Menschen drängten sich auf den Sitzplätzen und füllten schließlich auch die Stehplätze an den Seiten. Die Buga 2035 interessiert also die Stadtgesellschaft.