In Dessau-Roßlau ist eine junge Frau Opfer von Online-Betrügern geworden. Die Täter kauften daraufhin mehrfach in einem Supermarkt ein.

Dessau-Roßlau/MZ - Eine junge Frau aus Dessau-Roßlau hat am Dienstag über das elektronische Polizeirevier Anzeige wegen Betrugs. Ihren Angaben zufolge erhielt sie am 9. Juni 2023 eine SMS, in der ihr mitgeteilt wurde, dass die Registrierung ihrer Onlinebanking-Funktion am 10. Juni 2023 abläuft und erneut bestätigt werden muss.

Der darin enthaltene Link führte sie laut Polizei auf eine Webseite, die äußerst professionell und vertrauenswürdig aussah. Im Glauben, sich auf der Website ihrer Hausbank zu befinden, gab sie ihre Kontodaten ein.

Am Mittwoch musste die Geschädigte dann feststellen, dass unbekannte Täter mit ihren Kontodaten mehrfach in einem Supermarkt auf ihr Konto zugegriffen und Einkäufe im Wert von mehr als 1.000 Euro bezahlt hatten.