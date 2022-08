Interessierte können sich am Wochenende in Dessau wieder Garteninspirationen holen

Sechs Gärtnerinnen und Gärtner laden am Sonnabend zum Schauen, Staunen und Fachsimpeln in ihre grünen Oasen ein.

Dessau/MZ - „Die Resonanz war aus unserer Sicht überwältigend“, zieht Axel Köhler zum diesjährigen großen Aktionstag der Offenen Gärten in Dessau und Anhalt eine zufriedene Bilanz. Über 400Besucher schauten sich am 11. Juni in 24 geöffneten Gärten in der Doppelstadt und Umgebung um, kamen ins Gespräch mit den Gartenbesitzern und holten sich Inspirationen für die eigenen grünen Oasen.