Integrationspreis des Landes Mit „Tafel der Begegnung“ führen Larissa und Viktor Brenner in Dessau Kulturen zusammen

Nach dem Wirbel um die Ausladung vom Wörlitzer Frühlingsmarkt im vergangenen Jahr haben Larissa Brenner und ihr Mann Viktor vom russischen Spezialitätenladen „Sloboda“ die „Tafel der Begegnung“ in Dessau ins Leben gerufen. Was es damit auf sich hat und wie die Geschäftsleute nun in Magdeburg überrascht wurden.